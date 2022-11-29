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Политолог Маркелов: недовольство Зеленским растёт и на Украине, и на Западе

Мир

Политический советник, политтехнолог, политолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов в беседе с Pravda.Ru оценил мнение бывшего советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора о безвыходном положении украинского лидера Владимира Зеленского, который, будучи вынужденным рано или поздно согласиться на территориальные уступки России, может стать жертвой радикальных националистов.

Политолог Маркелов: недовольство Зеленским растёт и на Украине, и на Западе

Эксперт согласился, что поведение Зеленского рано или поздно приведёт его к логическому печальному концу.

Маркелов отметил, что Зеленским, как руководителем Украины, недовольны на всех уровнях: с одной стороны, даже вокруг его ближнего круга, когда даже его соратники видят, что ничего никуда не движется и что всё непонятно. С другой стороны, недовольство Зеленским растёт со стороны коллективного Запада, который тоже сделал в том или ином виде ставку на него в рамках этого большого геополитического конфликта.

Эксперт подчеркнул, что никому не нравится, что Зеленский ничего не решает, ничего не пытается изменить, и страна постепенно катится в пропасть. Количество сил, которым Зеленский не нравится, нарастает, и внутри страны, и за её пределами.

"Зеленский всё менее интересен уже, как лидер Украины. Полностью разрушается вся страна, она полностью обесточивается в прямом и в переносном смыслах, от людей до электричества. Возникает ситуация, когда никто ничего не понимает, что делать. А если не понимает Зеленский, что делать, то зачем он нужен такой, который ничего не понимает. А с людьми, которые готовы ему подсказать, он капризничает, он и с ними в конфликте. То есть что-то делает, где-то капризничает, что-то делает, что-то не доделывает. Это тоже не нравится", — объяснил Маркелов.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что пока Зеленский вынужден подчиняться Западу, однако придёт время, и ему придётся согласиться на переговоры, в результате которых Киеву придётся официально отказаться от новых российских территорий. В итоге Зеленский может стать жертвой разгневанных украинских националистов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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