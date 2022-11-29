Политолог Маркелов: недовольство Зеленским растёт и на Украине, и на Западе

Политический советник, политтехнолог, политолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов в беседе с Pravda.Ru оценил мнение бывшего советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора о безвыходном положении украинского лидера Владимира Зеленского, который, будучи вынужденным рано или поздно согласиться на территориальные уступки России, может стать жертвой радикальных националистов.

Эксперт согласился, что поведение Зеленского рано или поздно приведёт его к логическому печальному концу.

Маркелов отметил, что Зеленским, как руководителем Украины, недовольны на всех уровнях: с одной стороны, даже вокруг его ближнего круга, когда даже его соратники видят, что ничего никуда не движется и что всё непонятно. С другой стороны, недовольство Зеленским растёт со стороны коллективного Запада, который тоже сделал в том или ином виде ставку на него в рамках этого большого геополитического конфликта.

Эксперт подчеркнул, что никому не нравится, что Зеленский ничего не решает, ничего не пытается изменить, и страна постепенно катится в пропасть. Количество сил, которым Зеленский не нравится, нарастает, и внутри страны, и за её пределами.

"Зеленский всё менее интересен уже, как лидер Украины. Полностью разрушается вся страна, она полностью обесточивается в прямом и в переносном смыслах, от людей до электричества. Возникает ситуация, когда никто ничего не понимает, что делать. А если не понимает Зеленский, что делать, то зачем он нужен такой, который ничего не понимает. А с людьми, которые готовы ему подсказать, он капризничает, он и с ними в конфликте. То есть что-то делает, где-то капризничает, что-то делает, что-то не доделывает. Это тоже не нравится", — объяснил Маркелов.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что пока Зеленский вынужден подчиняться Западу, однако придёт время, и ему придётся согласиться на переговоры, в результате которых Киеву придётся официально отказаться от новых российских территорий. В итоге Зеленский может стать жертвой разгневанных украинских националистов.