19FortyFive: Россия скоро получит авианосец с девятью жизнями

Россия планирует вернуть в строй большой авианосец, который имеет репутацию боевого крейсера с девятью жизнями, сообщил военный эксперт Питер Сучио в статье для издания 19FortyFive.

Ранее российские специалисты озвучили сроки окончания ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов". Ремонтные работы должны завершиться к концу 2023 года, а в начале 2024 года он вернётся в состав Военно-морского флота РФ. У этого авианесущего крейсера сложная судьба, и многие уже перестали верить, что он вернётся в строй, отмечает Сучио.

Автор назвал "Адмирала Кузнецова" "авианосцем с девятью жизнями".

В 2018 году крейсер был выведен из состава флота и отправлен на ремонт в сухой док. Военные инженеры собираются не только починить его, но и модернизировать. Изначально планировалось, что "Адмирал Кузнецов" вернётся в строй в 2020 году, однако в 2019 году на судоремонтной верфи произошёл пожар, который затормозил ход ремонтных работ. Процесс модернизации оказался богат на сюрпризы, пишет автор материала.

После завершения ремонта авианосец сможет прослужить ещё одно десятилетие.

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