Ремонтные работы, а также модернизация единственного в Военно-морском флоте России авианосца "Адмирал Кузнецов", продлятся до сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.
По его словам, судно находится в доке на 35-м заводе в Мурманске.
Чтобы восстановить военный крейсер "Адмирал Кузнецов" после пожара, нужно 350 миллионов рублей. Такую сумму назвал генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
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