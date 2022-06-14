Единственный авианосец ВМФ "Адмирал Кузнецов" отремонтируют осенью

Ремонтные работы, а также модернизация единственного в Военно-морском флоте России авианосца "Адмирал Кузнецов", продлятся до сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

По его словам, судно находится в доке на 35-м заводе в Мурманске.

Октябрь 2018 года — проблемы с электричеством в плавучем доке приводят к обрушению на авианосец крана и его повреждению.

Декабрь 2019 — из-за несоблюдения ТБ при сварочных работах судно загорелось.

Чтобы восстановить военный крейсер "Адмирал Кузнецов" после пожара, нужно 350 миллионов рублей. Такую сумму назвал генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.