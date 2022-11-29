Столтенберг об Украине: "Она станет членом НАТО"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Североатлантического альянса открыты для Украины, однако в настоящий момент приоритетом для организации является военная помощь Киеву.

"Я ожидаю, что министры иностранных дел на встрече в Бухаресте сегодня и завтра подтвердят, что двери НАТО (для Украины. — Прим. ред.) остаются открытыми", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что альянс всегда был открыт для принятия других стран. В последние годы членами НАТО стали Северная Македония и Черногория, теперь на очереди Финляндия и Швеция.

"Что касается Украины, то мы заявили, что она станет членом НАТО. Я ожидаю, что союзники подтвердят эту позицию. В то же время сейчас усилия сосредоточены на поддержке Украины", — подчеркнул генсек.

Он призвал союзников сделать всё возможное, чтобы сохранить Украину в качестве "суверенной и независимой нации".

Ранее Столтенберг сообщил, что диалог, который Североатлантический альянс долгие годы выстраивал в отношениях с Россией, больше не работает.

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