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Глава Крыма Аксёнов: в отношении полуострова киевские власти неоригинальны

Мир

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, постоянные обещания киевских властей вернуть Крым Украине не отличаются большой оригинальностью, так как звучат в последние годы чересчур часто.

Глава Крыма Аксёнов: в отношении полуострова киевские власти неоригинальны

Одно из таких заявлений было сделано совсем недавно советником офиса Владимира Зеленского Михаилом Подоляком на одном из украинских телеканалов. Подоляк заверил аудиторию, что собирается провести прямое включение с набережной Ялты ровно через шесть месяцев.

"Некто Подоляк собрался через шесть месяцев сделать прямое включение с набережной Ялты. Некто Ермак (глава офиса Зеленского Андрей Ермак — ред.) регулярно заявляет о желании вернуть Крым в состав Украины. Некто Зеленский тоже планирует приехать в Крым и увидеть море. Надо сказать, что "95-й квартал" неоригинален", — написал Аксенов в своём Telegram-канале.

В качестве доказательства своих слов Аксёнов предложил вспомнить о неком Гелетее (экс-министре обороны Украины — Прим. ред.), который также намеревался ещё в 2014 году устроить парад украинских войск в Севастополе.

Аксёнов подчеркнул, что никто уже и не помнит, кто такой Гелетей и где он сейчас. Глава Крыма предупредил, что Украину, "которой руководят такие персонажи", ожидает та же участь, добавив, что это и так все уже понимают.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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