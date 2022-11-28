Политолог Ганжара верит, что Киев готовился к "возвращению" Крыма в 2023 году

Политолог Владислав Ганжара высказался по поводу слов бывшего главы ВДВ Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского, рассказавшего о подготовке Украины к возвращению Крыма в 2023 году.

Эксперт считает, что Забродский сказал правду, судя по тому, что украинские власти говорят о "возвращении" Крыма уже восемь лет. Ганжара полагает, что Киев действительно готовился "вернуть" полуостров военным путём, ведь поставки вооружений на Украину происходят уже очень давно.

"Киевский режим не зря на протяжении восьми лет развивал одну составляющую своего государства — милитаризацию страны. Накачка Украины вооружениями началась не в 2022 году", — сказал Ганжара в беседе с RT.

А Украину в том виде, в котором её можно наблюдать сегодня, политолог сравнил с инструментом, который расширяет и углубляет "чёрную дыру" рядом с российской границей, являясь таким образом "исключительно фактором дестабилизации".

Ранее Забродский проинформировал о том, что Киев вёл подготовку по "возвращению" Крыма в 2023 году, чему, по его словам, должно предшествовать "много выигранных сражений".