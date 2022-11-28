The Economist: Киев готовил военную операцию по "возвращению" Крыма к 2023 году

Экс-командующий ВДВ Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский подтвердил, что операция по захвату Крыма готовилась к 2023 году. Однако точную дату наступления он не сообщил. По его словам, ВСУ необходимо выиграть много сражений, чтобы перейти к реализации плана.

"Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились", — заявил он в издании The Economist.

Однако Запад опасается, что операция по "возвращению" Крыма или Донбасса приведёт к эскалации конфликта и спровоцирует применение ядерного оружия. Аналитики издания подчеркнули, что возможные попытки наступления украинской армии на российский полуостров могут испортить отношения президента Владимира Зеленского с его западными партнёрами.