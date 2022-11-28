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Политолог Ищенко: в планах США — большие потери ВСУ зимой

Мир

По мнению политолога Ростислава Ищенко, США намерены активно подталкивать ВСУ к наступлениям и атакам против российской армии, хотя во многих случаях они являются заведомо проигрышными и самоубийственными.

Политолог Ищенко: в планах США — большие потери ВСУ зимой

"Зимнее наступление ВСУ необходимо американцам не для победы над Россией (их военные уже открыто говорят о том, что война Украиной проиграна), а для увеличения потерь среди украинского населения", — заявил Ищенко в беседе с изданием "Военное дело".

Политолог отметил, что Вашингтон уже даже не скрывает своих намерений по Украине, включая огромные потери среди украинских военных. По мнению эксперта, в больших потерях ВСУ Белый дом потом обвинит Россию, выставив их как "геноцид и этнические чистки". Цель такого подхода ясна — Вашингтон хочет, чтобы ЕС и Россия не смогли наладить отношения друг с другом.

Ищенко уверен, что Вашингтон не откажется от выбранной антироссийской политики, которая является выгодной для него и разрушительной для Европы, заставляя Евросоюз плясать под свою дудку и подталкивая его к усилению сил НАТО у российских границ.

Тем самым США удастся надолго отвлечь Россию от восточных границ, сконцентрировав её внимание на Западе, и тем самым освободив себе пространство для манёвров в отношении Китая.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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