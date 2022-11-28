Британцы возмущены отправкой Киеву ракет Brimstone-2: глупое решение

Отправка Украине высокоточных ракет Brimstone-2 Лондоном разозлила британцев, которые всё настойчивее призывают перестать оказывать Украине военную помощь, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Читатели британского издания Express назвали поставки Киеву ракет Brimstone-2 глупым решением, которое лишь усугубляет конфликт и повышает вовлечённость Британии в украинский конфликт. У британцев остаётся всё меньше надежды, что поставки оружия Украине когда-нибудь прекратятся.

"Какое же это глупое решение, отправлять Украине оружие дальнего радиуса действия, стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Этими действиями, мы только растягивает кризис, повышая риски вовлечения Великобритании в военные действия", — написал один из комментаторов. "Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем мы остановим военную помощь? Зеленский просто эгоистичный дурак, которого нужно заставить сесть за стол переговоров пока не поздно", — отметил другой.

Пользователи не понимают, почему власти предпочитают думать в первую очередь об Украине, а не о собственной безопасности. Читатели издания призвали перестать бесконечно вооружать украинскую армию, напомнив, что это совсем "не их конфликт".

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