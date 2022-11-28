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Норвегия купит газ для Украины на сумму два миллиарда крон

Мир

Норвегия выделит Украине два миллиарда крон на закупку газа и миллиард крон — на ремонт энергетической инфраструктуры.

"Без электричества люди на Украине остаются без доступа к медицинскому обслуживанию и больницам, что грозит серьёзными последствиями", — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

По данным норвежского МИД, покупка газа для Киева — часть широкого пакета мер, направленных на восстановление энергетической независимости Украины.

Ранее украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о массовых отключениях света по всей стране из-за приостановки работы блоков на нескольких электростанциях.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру