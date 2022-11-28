По всей Украине происходят массовые отключения света

Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о массовых отключениях света по всей стране из-за приостановки работы блоков на нескольких электростанциях.

"По состоянию на 10.00 (11.00 мск) 28 ноября в результате стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины. Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. Сейчас дефицит мощности составляет 27%", — заявили в компании.

Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит почти ежедневно. 1 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российские атаки повредили 40% энергетической инфраструктуры страны.

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