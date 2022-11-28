Соединённые Штаты Америки необходимо изолировать от цивилизованных государств, следует из заявления депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.
По его словам, Вашингтон — главный источник хаоса и вражды на планете. В интервью РИА Новости парламентарий подчеркнул: если США вмешиваются в какой-либо регион мира, там начинаются различные столкновения. Он призвал положить конец такому порядку.
"Весь цивилизованный мир должен сплотиться и изолировать США до тех пор, пока там у власти не станут здравомыслящие политики", — указал депутат.
В ином случае планета будет находиться под постоянной угрозой со стороны Вашингтона, убеждён Шеремет. Он считает, что руководство США должно понести ответственность за развязанные по всему миру конфликты и эксперименты с биологическим оружием. Депутат порекомендовал собрать международных экспертов для расследования деятельности американских властей.
Ранее Шеремет сообщил, что США грозит распад на отдельные штаты, если у власти останется действующий президент Джо Байден.
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