Депутат Шеремет: США должны быть изолированы от цивилизованного мира

Соединённые Штаты Америки необходимо изолировать от цивилизованных государств, следует из заявления депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.

По его словам, Вашингтон — главный источник хаоса и вражды на планете. В интервью РИА Новости парламентарий подчеркнул: если США вмешиваются в какой-либо регион мира, там начинаются различные столкновения. Он призвал положить конец такому порядку.

"Весь цивилизованный мир должен сплотиться и изолировать США до тех пор, пока там у власти не станут здравомыслящие политики", — указал депутат.

В ином случае планета будет находиться под постоянной угрозой со стороны Вашингтона, убеждён Шеремет. Он считает, что руководство США должно понести ответственность за развязанные по всему миру конфликты и эксперименты с биологическим оружием. Депутат порекомендовал собрать международных экспертов для расследования деятельности американских властей.

Ранее Шеремет сообщил, что США грозит распад на отдельные штаты, если у власти останется действующий президент Джо Байден.