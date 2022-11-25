Дандыкин заявил, что подлодки "судного дня" ВМФ РФ охладят пыл НАТО на востоке

Военно-морской флот России получит на вооружение атомный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А и многоцелевую атомную субмарину "Красноярск" проекта 885М. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что некоторые называют "Генералиссимус Суворов" субмариной "судного дня". По словам эксперта, эта подводная лодка является эксклюзивной разработкой, поскольку только у ВМФ РФ есть стратегический крейсер четвёртого поколения.

На вооружении "Генералиссимуса Суворова" находятся высокоточные ракеты "Булава", оснащённые ядерными боеголовками. Также субмарина способна погружаться на глубину до 488 метров. Подлодка "судного дня" довольно тихая в работе, поэтому и малозаметная, отметил Дандыкин.

"Субмарины "Красноярск" и "Генералиссимус Суворов" охладят пыл НАТО в зоне действия Тихоокеанского флота", — заявил он в беседе с изданием "ПолитЭксперт".