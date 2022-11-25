Военно-морской флот России получит на вооружение атомный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А и многоцелевую атомную субмарину "Красноярск" проекта 885М. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Он отметил, что некоторые называют "Генералиссимус Суворов" субмариной "судного дня". По словам эксперта, эта подводная лодка является эксклюзивной разработкой, поскольку только у ВМФ РФ есть стратегический крейсер четвёртого поколения.
На вооружении "Генералиссимуса Суворова" находятся высокоточные ракеты "Булава", оснащённые ядерными боеголовками. Также субмарина способна погружаться на глубину до 488 метров. Подлодка "судного дня" довольно тихая в работе, поэтому и малозаметная, отметил Дандыкин.
"Субмарины "Красноярск" и "Генералиссимус Суворов" охладят пыл НАТО в зоне действия Тихоокеанского флота", — заявил он в беседе с изданием "ПолитЭксперт".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.