Daily Express: позиция Макрона по НАТО рассорила Британию и Францию

Британские парламентарии разозлились на президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он планирует заблокировать назначение главы Минобороны Британии Бена Уоллеса генсеком Североатлантического альянса, сообщает Daily Express.

По данным издания, французский лидер хочет наложить вето на голосование по назначению Бена Уоллеса или любого другого кандидата от Великобритании или Турции на пост генерального секретаря НАТО. Британские парламентарии выразили возмущение по поводу планов Макрона.

"Хотя англофобия Макрона разочаровывает, он, по крайней мере, последователен", — сказал депутат от Консервативной партии Эндрю Бриджен.

По его мнению, Уоллес "идеально" бы подошёл на пост генсека НАТО. С ним согласился зампредседателя Европейской исследовательской группы Дэвид Джонс, отметив, что Британия занимает второе место по величине вклада в Североатлантический альянс и обладает самой крупной армией в Европе.