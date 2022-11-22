Американский политолог Саймс заявил, что НАТО несёт угрозу безопасности США

Главную опасность для США представляет не Россия, как считают на Западе, а союзники по НАТО. Об этом заявил политолог Дмитрий Саймс. Эксперт убеждён, что основная задача генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга состоит в затягивании Вашингтона в европейские конфликты.

"Я думаю, что Америка в опасности. И опасность серьёзная и реальная — это военная опасность, опасность возникновения неконтролируемой эскалации и потенциально даже Третьей мировой войны. Сила, которая угрожает Соединённым Штатам, называется НАТО", — указал политолог в программе "Большая игра".

Вашингтон допустил ошибку, когда сделал ставку на военно-политический блок. В эпоху ядерного оружия США могут потерять не только деньги, но само государство, отметил Саймс.