Главную опасность для США представляет не Россия, как считают на Западе, а союзники по НАТО. Об этом заявил политолог Дмитрий Саймс. Эксперт убеждён, что основная задача генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга состоит в затягивании Вашингтона в европейские конфликты.
"Я думаю, что Америка в опасности. И опасность серьёзная и реальная — это военная опасность, опасность возникновения неконтролируемой эскалации и потенциально даже Третьей мировой войны. Сила, которая угрожает Соединённым Штатам, называется НАТО", — указал политолог в программе "Большая игра".
Вашингтон допустил ошибку, когда сделал ставку на военно-политический блок. В эпоху ядерного оружия США могут потерять не только деньги, но само государство, отметил Саймс.
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