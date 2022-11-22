Мюнклер: Запад хотел бы видеть Украину в границах как минимум до 24 февраля

Конфликт на Украине перешёл в новую фазу противостояния. Теперь Россия оказалась перед выбором: начать переговоры или оказаться в ловушке США. Об этом заявил профессор политологии университета имени Гумбольдта Херфрид Мюнклер.

Он убеждён, что поставки оружия со стороны Запада затягивают кризис, поскольку ВСУ могут продолжать боевые действия. Однако украинские войска начинают терять свои силы. Несмотря на помощь со стороны США и Европы, российская армия превосходит своего противника по многим показателям, отметил Мюнклер.

"Запад не пойдёт на поставки серьёзных вооружений, способных начать наступление на российские территории, иначе это приведёт к серьёзнейшей эскалации конфликта", — заявил политолог в издании Die Welt*.

Эксперт считает, что страны коллективного Запада хотели бы видеть Украину в её прежних границах — как минимум тех, которые существовали до 24 февраля, однако это уже вряд ли возможно, и США это понимают.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.