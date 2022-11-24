Владимир Зеленский возмутился по поводу того, что Россия всё ещё является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Президент Украины напомнил, что сегодня ровно девять месяцев с момента начала конфликта на Украине.
Он отметил, что на международных площадках пытаются изолировать Россию, чтобы спасти мир от "жестоких глобальных кризисов", спровоцированных "государством-террористом".
"Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрекращающихся преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи?" — задаётся вопросом украинский лидер.
Глава Украины призвал подключить все возможности для давления на Россию.
Ранее сообщалось, что Европарламент проголосовал за резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.