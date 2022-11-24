Зеленский призвал исключить РФ из ОБСЕ: Почему страна-террорист до сих пор там?

Владимир Зеленский возмутился по поводу того, что Россия всё ещё является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Украины напомнил, что сегодня ровно девять месяцев с момента начала конфликта на Украине.

Он отметил, что на международных площадках пытаются изолировать Россию, чтобы спасти мир от "жестоких глобальных кризисов", спровоцированных "государством-террористом".

"Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрекращающихся преступлений до сих пор остается одним из членов вашей Парламентской ассамблеи?" — задаётся вопросом украинский лидер.

Глава Украины призвал подключить все возможности для давления на Россию.

Ранее сообщалось, что Европарламент проголосовал за резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма.