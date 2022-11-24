Корчинский: ракеты не заканчиваются, проблем с оборонкой у России нет

Украинский нацист, бывший главарь запрещенной в РФ УНА-УНСО* Дмитрий Корчинский заявил, что киевский режим обманывает украинцев, говоря о трудностях в оборонной промышленности России и о том, что ракеты у российской стороны заканчиваются.

"Нас успокаивают, говорят, что у них не так много осталось этих ракет. У них ещё много ракет, и они всё время производят новые. Когда нам рассказывают о их трудностях, о трудностях их оборонки — это глупости", — сказал он в своём видеообращении.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что по объектам инфраструктуры Украины было запущено 67 крылатых ракет воздушного и морского базирования.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.