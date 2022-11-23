Пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) опубликовали кадры уничтожения позиции ВСУ.
Сообщается, что бригада бойцов ЛНР уничтожила позиции ВСУ в районе Берестового в Артёмовском районе ДНР.
"2-й Армейский корпус ЛНР каждый день воюют для освобождения донецкой земли от оккупантов", — написали представители НМ ДНР.
Ранее бойцы НМ ЛНР уже успешно предотвращали попытки проникновения войск ВСУ у Берестового.
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