GM: британская MI5 располагает досье о тайной гей-жизни короля Карла III

Британская контрразведка MI5 располагает документами о том, что наследник престола король Карл III (принц Чарльза. — Прим. ред.) на протяжении 60 лет увлекался гомосексуальными похождениями. Спецслужбы уже направили компромат в британский парламент. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на таблоид Globe Magazine.

Сейчас на Карла III оказывается давление, чтобы он отрекся от престола в пользу своего сына принца Уильяма, так как подробности его скрытой жизни шокировали монархию, отмечается в материале.

"Сенсационное досье MI5, подробно описывающее почти 60 лет гомосексуальных свиданий с приятелями из школы, дворецкими и аристократами подтверждает то, что бывшая жена короля Карла III, принцесса Диана, якобы сказала сыновьям, что новый монарх признался в измене с другими мужчинами", — сообщает Globe Magazine.

Более того, королевский инсайдер сообщил, что вокруг принца Чарльза на протяжении всей жизни ходили слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Также, по данным анонимного источника, королева-консорт Камилла была в курсе двойной жизни своего супруга.