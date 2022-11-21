ВОЗ: предстоящая зима на Украине — испытание для системы здравоохранения

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что предстоящая зима на Украине — испытание для системы здравоохранения.

Во время своего визита в Киев Клюге заявил, что зима будет опасным временем для миллионов жителей Украины. Он отметил, что помимо энергетического и гуманитарного кризисов, наблюдается чрезвычайная ситуация в области психического здоровья граждан.

"Риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьёзным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа, а также для всего мира и его приверженности поддержке Украины", — заявил Клюге.

Он подчеркнул, что речь идёт о выживании. Также Клюге отметил, что косвенное воздействие на систему здравоохранения оказывает повреждённая инфраструктура Украины.