Том Вандендрисше: энергетический кризис в Европе создан преднамеренно

Депутат Европарламента Бельгии Том Вандендрисше считает, что энергетический кризис в Европе был создан намеренно. Об этом политик рассказал в своём новостном блоге.

Он считает, что всё началось с нефтяного кризиса 1970-х годов, когда все зависели от топлива из-за рубежа. Европа начала строить свои АЭС для самостоятельного производства энергии. К концу 1980-х годов Бельгия стала её экспортировать. Чтобы стать премьер-министром страны, Ги Верхофстадт создал "пурпурно-зелёную" коалицию в 1999 году. Партия "зелёных" закрыли атомные электростанции.

Правительства начали стимулировать солнечную и ветровую энергию субсидиями. Все расходы и климатические налоги легли на плечи граждан. Возобновляемая энергия стала очень дорогой, к тому же её не хватало из-за закрытых АЭС. "Зелёные" форсировали инвестиции в возобновляемые источники энергии, создав её искуственный дефицит.

Политик считает, что экономические санкции имеют обратный эффект и нужно договариваться об их смягчении в ЕС. Он подчеркнул, что следует направить усилия на энергетическую независимость, которая была после нефтяного кризиса.