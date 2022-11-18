NYT: Запад не имеет реального представления о ракетных запасах ВС РФ

Должностные лица Украины и Запада уже несколько месяцев заявляли об исчерпании российских запасов ракет, но РФ при этом регулярно наносит массированные ракетные удары на Украине. Лишь немногие иностранные чиновники в курсе реальной ситуации с ракетным арсеналом ВС РФ, пишет New York Times.

"Мало кто из западных чиновников имеет чёткое представление о статусе российского арсенала или точно знает, сколько осталось ракет", — говорится в сообщении издания.

Аналитики газеты ссылаются на бывшего полковника корпуса морской пехоты США и старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана. По его словам, западные военные считают, что Россия долгое время держала в резерве ракеты и другое оружие на случай военного конфликта с НАТО.

"У них, по-видимому, есть отсрочка для условной атаки НАТО, которую мы сочли бы абсурдной, но они рассматривают ее как реальную возможность", — сказал Кансиан.