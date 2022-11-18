Должностные лица Украины и Запада уже несколько месяцев заявляли об исчерпании российских запасов ракет, но РФ при этом регулярно наносит массированные ракетные удары на Украине. Лишь немногие иностранные чиновники в курсе реальной ситуации с ракетным арсеналом ВС РФ, пишет New York Times.
"Мало кто из западных чиновников имеет чёткое представление о статусе российского арсенала или точно знает, сколько осталось ракет", — говорится в сообщении издания.
Аналитики газеты ссылаются на бывшего полковника корпуса морской пехоты США и старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана. По его словам, западные военные считают, что Россия долгое время держала в резерве ракеты и другое оружие на случай военного конфликта с НАТО.
"У них, по-видимому, есть отсрочка для условной атаки НАТО, которую мы сочли бы абсурдной, но они рассматривают ее как реальную возможность", — сказал Кансиан.
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