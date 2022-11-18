Поляки требуют от Киева извинений и возмещения ущерба за упавшие ракеты

Представители польской партии "Конфедерация" выразили возмущение тем, что Киев не счёл нужным извиниться за упавшие на территории Польши украинские ракеты.

В "Конфедерации" уверены, что помимо необходимых в таких случаях извинений, украинским властям нужно ещё в полной мере возместить ущерб родным погибших поляков. Об этом сообщает польское издание Kresy.pl.

"Произошел трагический случай, за который украинская сторона должна искренне извиниться и возместить ущерб семьям погибших. Это основа международных отношений. К сожалению, мы такого отношения не видим", — заявил депутат Роберт Винницкий в ходе пресс-конференции в Сейме.

Представители партии полагают, что польские власти демонстрируют "враньё, достойное сожаления" и игнорируют мнение жителей страны.

Помимо этого, членам "Конфедерации" кажется, что украинское правительство хочет столкнуть лбами Польшу и Россию, что явно идёт вразрез с национальными интересами поляков.