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Поляки требуют от Киева извинений и возмещения ущерба за упавшие ракеты

Мир

Представители польской партии "Конфедерация" выразили возмущение тем, что Киев не счёл нужным извиниться за упавшие на территории Польши украинские ракеты.

Поляки требуют от Киева извинений и возмещения ущерба за упавшие ракеты

В "Конфедерации" уверены, что помимо необходимых в таких случаях извинений, украинским властям нужно ещё в полной мере возместить ущерб родным погибших поляков. Об этом сообщает польское издание Kresy.pl.

"Произошел трагический случай, за который украинская сторона должна искренне извиниться и возместить ущерб семьям погибших. Это основа международных отношений. К сожалению, мы такого отношения не видим", — заявил депутат Роберт Винницкий в ходе пресс-конференции в Сейме.

Представители партии полагают, что польские власти демонстрируют "враньё, достойное сожаления" и игнорируют мнение жителей страны.

Помимо этого, членам "Конфедерации" кажется, что украинское правительство хочет столкнуть лбами Польшу и Россию, что явно идёт вразрез с национальными интересами поляков.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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