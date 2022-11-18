Дуда назвал падение украинской ракеты в Польше "несчастным случаем"

У средств ПВО Польши не было возможности для перехвата украинской ракеты, которая упала на территорию страны. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда во время "Конгресса 590" в Жешуве.

Дуда напомнил, что две семьи в Пшеводуве в результате падения ракеты потеряли своих родных.

"Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда. Ни одна страна на свете не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если там нет никаких стратегических объектов", — сказал Дуда, которого можно было услышать в эфире Польского телевидения.

На основании сказанного Дуда предположил, что инцидент с ракетой был просто "несчастным случаем".