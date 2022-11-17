Леонков: украинские ракеты упали в Польше из-за неисправности

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, украинские зенитные ракеты, которые упали в Польше, были неисправны — у них, вероятно, не сработал механизм самоликвидации из-за технических проблем после того, как они пущены на перехват российских крылатых ракет.

"На Западной Украине находился один из объектов, по которому били российские ракеты. Видимо, украинские С-300 пытались перехватить крылатую ракету в догон, но российская ракета в итоге достигла цели, а преследующие ее украинские зенитные ракеты продолжили полет из-за несрабатывания механизма самоликвидации и в конце концов упали в Польше", — объяснил Леонков в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнил об опубликованных ранее видеозаписях, на которых видно, как самоликвидируются украинские зенитные ракеты после попытки перехвата крылатых ракет ВС РФ в районе Днепропетровска.

То, что упавшие в Польше ракеты не самоликвидировались, Леонков объяснил их плохим техническим состоянием, которое могло явиться следствием превышения срока хранение этих боеприпасов.

Также эксперт уверен, что ракет в Польше было две, потому что принято выпускать две зенитные ракеты комплекса С-300 для стопроцентного перехвата цели.

Ранее в Washington Post появилась информация о том, что в Польше упали одна или две отклонившиеся от курса украинские ракеты С-300.