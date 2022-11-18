В Красноярске фигура Зеленского рекламирует наркологический диспансер

В Красноярске фигура президента Владимира Зеленского, известного своими пагубными пристрастиями, рекламирует наркологический диспансер.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Тем временем "голограмма" Зеленского отрабатывает в Красноярске. Напомним, что ранее стало известно о том, что внешность президента Украины оцифрована и он может выступать где угодно", — пишет ведущий Первого канала.

Он иронизирует, что с IT-инфраструктурой на Украине всё прогрессивно — могут "массово" направить Владимира Зеленского собирать "донаты" на ВСУ со всех конференций и мировых "ассамблей". И вот теперь еще и в РФ "заработок умножает", подытожил журналист.

Ранее украинский президент предложил западным партнёрам "публичный" формат переговоров с президентом России Владимиром Путиным.