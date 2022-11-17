Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал лидер Китая

Канадцы заявили, что их премьер-министр Джастин Трюдо опозорился после разговора с председателем КНР и сильно подпортил имидж своей страны на международной арене. Об этом написали зрители в комментариях к материалу телеканала CBC.

Поведением Трюдо канадцы остались недовольны. По их мнению, он не смог найти достойное оправдание после претензий Си Цзиньпиня.

Напомним, в Сети накануне появилась запись, на которой китайский лидер обвинил премьера Канады в нарушении условий переговоров и передаче подробностей диалога глав государств в СМИ.

Один из комментаторов заметил, что Трюдо снова "завирусился из-за проблем". Он считает, что само за себя говорит то, как он прячется после разговора.

Премьер доказал, что никогда не бывает "открыт" с канадцами, добавил другой.

"Вау, вот это порка. Какой стыд", — заключил третий.