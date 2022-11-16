Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи

Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время их встречи на полях саммита G20 за огласку конфиденциального разговора между главами двух стран. Об этом сообщает издание РИА Новости.

15 ноября состоялась неофициальная встреча между лидерами Китая и Канады. Из офиса Трюдо СМИ стало известно, что в ходе встречи премьер-министр выразил беспокойство по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в предстоящие выборы в Канаде.

Когда в следующий раз главы стран встретились лицом к лицу, между ними состоялся напряжённый разговор. Си Цзиньпин был крайне недоволен нарушением конфиденциальности встречи.

"Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как вёлся наш разговор", — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что ждёт от канадского лидера искреннего диалога для продолжения дружественных отношений.