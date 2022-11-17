Зеленский поведал о разработке параллельной сети поставок электричества

По словам лидера Украины Владимира Зеленского, в стране создаётся параллельная сеть поставок электричества.

Президент уточнил, что эта система может быть введена в действие после того, как закончатся активные военные действия. Других подробностей разработки Зеленский предпочёл не раскрывать.

"Украина разработала интересную систему поставок электричества. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять. Мы сегодня заняты тем, чтобы вне зависимости от того, куда попадает Россия, наши люди имели доступ к электричеству", — сказал Зеленский, выступая на пресс-конференции.

Также президент Незалежной добавил, что если Украине удастся пережить наступающую зиму, то она сможет победить в конфликте.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко уже рассказывал об экстренных отключениях электричества по всей территории Украины, включая столицу страны. Кличко объяснил, что это вынужденная мера, которая поможет снизить риск аварий ввиду перебоев сети.