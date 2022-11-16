Зеленский назвал удары по энергетике Украины самым мощным оружием России

Глава киевского режима Владимир Зеленский убеждён, что если Украина сможет пережить эту зиму, то Россию ожидает поражение в конфликте.

По его мнению, удары по энергетическим объектам являются самым мощным оружием российской армии.

"Если мы переживем эту зиму, а мы её переживем, мы точно победим. Поверьте, удары по энергетике — самое мощное оружие, которое осталось у России", — сказал президент на встрече с журналистами.