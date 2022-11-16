Глава киевского режима Владимир Зеленский убеждён, что если Украина сможет пережить эту зиму, то Россию ожидает поражение в конфликте.
По его мнению, удары по энергетическим объектам являются самым мощным оружием российской армии.
"Если мы переживем эту зиму, а мы её переживем, мы точно победим. Поверьте, удары по энергетике — самое мощное оружие, которое осталось у России", — сказал президент на встрече с журналистами.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.