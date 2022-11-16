Зеленский заявил, что всё население Киева могли эвакуировать в первый день СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему предлагали эвакуировать всё население Киева в первый день начала спецоперации российской армии. Также после первого ракетного удара рекомендовали выключить электричество и закрыть все объекты инфраструктуры.

"Мой вопрос был следующий: а когда будут удары по всему государству, куда мы будем его эвакуировать? В Польшу? Словакию? Румынию? Куда?" — цитирует слова лидера Незалежной Telegram-канал "Политика Страны".

Зеленский подчеркнул, что если бы людей на Украине не осталось, то государство было бы потеряно.