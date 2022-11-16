Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медведев об "истерике" по поводу удара по Польше: "Зрада или перемога?"
МК: Запад сменил риторику из-за неудавшейся провокации с ракетами в Польше
Экс-представитель НАТО: США "сливают" Украину и готовятся "гасить" Зеленского
Американист Васильев: Трамп может "выбить" Байдена из предвыборной гонки
57-летняя фотомодель Паулина Поризкова сфотографировалась без макияжа и фильтров
Капитан Табах: США "сливают" Украину и могут избавиться от Зеленского
Зеленский назвал удары по энергетике Украины самым мощным оружием России
Зеленский хочет беседовать с Владимиром Путиным "толпой"
Ударные "Аллигаторы" Ка-52 ВКС РФ активно работают на Сватовском фронте

Зеленский заявил, что всё население Киева могли эвакуировать в первый день СВО

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему предлагали эвакуировать всё население Киева в первый день начала спецоперации российской армии. Также после первого ракетного удара рекомендовали выключить электричество и закрыть все объекты инфраструктуры.

"Мой вопрос был следующий: а когда будут удары по всему государству, куда мы будем его эвакуировать? В Польшу? Словакию? Румынию? Куда?" — цитирует слова лидера Незалежной Telegram-канал "Политика Страны".

Зеленский подчеркнул, что если бы людей на Украине не осталось, то государство было бы потеряно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"

Ракета, упавшая в Польше, была выпущена ВСУ, чтобы сбить ракету России.

Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Комбат Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР
Силовые структуры
Комбат Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР
Мир. Новости мира
Британка Дебенхэм назвала кошмаром пережитое после обвинений украинской беженки
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
Соломон Соловьев Знак зодиака 17 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Александр Приходько От киберфронта — к кибертеррору: куда приводят "Мрии" Александр Приходько Игорь Буккер Никита Хрущев: простец в номенклатуре Игорь Буккер
Общество
Глава Чечни Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Силовые структуры
Марочко: ВСУ пытаются вести наступление от Попасной до Харьковской области
Российский истребитель МиГ-31 в ходе патрулирования сбил украинский Су-24
Силовые структуры
Российский истребитель МиГ-31 в ходе патрулирования сбил украинский Су-24
Последние материалы
Зеленский назвал удары по энергетике Украины самым мощным оружием России
Астрологи: "Лев, Дева, Весы и ещё три знака зодиака — самые глупые"
Зеленский хочет беседовать с Владимиром Путиным "толпой"
Ударные "Аллигаторы" Ка-52 ВКС РФ активно работают на Сватовском фронте
СБУ объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск
Зеленский заявил, что всё население Киева могли эвакуировать в первый день СВО
Бойцы ОБТФ "Каскад" ликвидировали пять натовских гаубиц М777 в Павловке
Шурыгин: ядерная война — это кошмарный сон для США и НАТО
Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток
Собянин: Москва не будет отказываться от проведения новогодних праздников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников