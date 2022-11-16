Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему предлагали эвакуировать всё население Киева в первый день начала спецоперации российской армии. Также после первого ракетного удара рекомендовали выключить электричество и закрыть все объекты инфраструктуры.
"Мой вопрос был следующий: а когда будут удары по всему государству, куда мы будем его эвакуировать? В Польшу? Словакию? Румынию? Куда?" — цитирует слова лидера Незалежной Telegram-канал "Политика Страны".
Зеленский подчеркнул, что если бы людей на Украине не осталось, то государство было бы потеряно.
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Ракета, упавшая в Польше, была выпущена ВСУ, чтобы сбить ракету России.