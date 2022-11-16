Капитан Табах: США "сливают" Украину и могут избавиться от Зеленского

США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него приостановки конфликта с Россией. Более того, Вашингтон может избавиться от лидера Незалежной, если он не согласится на условия американцев. Об этом заявил бывший представитель НАТО в России, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

"Это был сговор с самого начала — слить Украину, отдать Украину России", — подчеркнул он.

По словам Табаха, намерения США должны были осуществиться ещё в 2014 году. Тогда планировалось, что пост президента займёт Хиллари Клинтон, и с Украиной будет покончено, указал он.

Перед началом зимы российская армия начинает усиливать расположение войск, а у ВСУ не осталось оружия. На этом фоне Вашингтон подталкивает Киев к переговорам, однако власти Украины сопротивляются, и это очень раздражает Белый дом, заявил Табах.

"Я думаю, они уламывают президента Зеленского сесть за стол переговоров и остановить конфликт там, где он есть. То есть, сдать Украину, чтобы она проиграла. Зеленский стойко стоит и не соглашается на это, и он, я уверен, на это не согласится. Тогда Белый дом начнёт от него избавляться любой ценой", — заключил он в эфире телеканала "Прямой"