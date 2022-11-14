Столтенберг предрёк Украине тяжёлые месяцы

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что опасно недооценивать военный потенциал российской армии, и предрёк Украину тяжелые месяцы.

По словам главы НАТО, солдаты Вооружённые силы Украины продемонстрировали храбрость, когда вынудили армию РФ покинуть Херсон. Он призвал продолжать оказывать Киеву военную помощь.

"Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские Вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжёлыми", — сказал Столтенберг.

В среду, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.