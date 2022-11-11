Власти: жители Херсона всё ещё могут покинуть правый берег Днепра

Согласно сообщению помощника заместителя губернатора Херсонской области Сергея Мороза, у жителей Херсона по-прежнему остаётся возможность уехать с правого берега Днепра на левый.

Как уточнил Мороз, сделать это можно при помощи катеров и парома, которые до сих пор ходят через Днепр.

"До сих пор… ходят катера, которые перевозят людей в такие города как Алешки и Голая Пристань. Также работает паромная переправа для тех, кто хочет переправиться с правого берега на левый…, поэтому люди при желании, те кто хочет уехать, могут переправиться", — сказал Мороз в эфире телеканала "Россия 24".

9 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ на соответствующее предложение командующего Объединённой группировкой войск РФ Сергея Суровикина распорядился отвести войска на левый берег Днепра. 11 ноября к 5 часам утра переброска войск с правого берега была завершена без потерь.