Песков: несмотря на негатив по Херсону, спецоперация продолжается

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал негативные высказывания ряда экспертов, касающиеся отвода ВС РФ из Херсона.

Песков подчеркнул, что экспертов много, и все они высказывают на этот счёт разное мнение.

Несмотря на всё, что говорится сейчас насчёт Херсона, спецоперация продолжается, добавил пресс-секретарь президента РФ.

"Слушайте, много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое, мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

9 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ на соответствующее предложение командующего Объединённой группировкой войск РФ Сергея Суровикина распорядился отвести войска на левый берег Днепра.