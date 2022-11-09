Захарова: заявления США о поставках КНДР снарядов для РФ — фейк и спекуляция

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что КНДР якобы поставляют России боеприпасы для их последующего применения в зоне спецоперации на Украине.

По словам Захаровой, эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью. Представитель ведомства подчеркнул, что подобные голословные утверждения — чистой воды русофобская спекуляция Запада.

"Никакого внятного обоснования этим утверждениям представлено не было и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — это ложь от начала до конца и еще один пример фейков и спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Представитель ведомства добавила, что США таким образом придумывают поводы для введения антироссийских санкций.

Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил о якобы "поставках Северной Кореей снарядов для России", полностью игнорируя заявления минобороны КНДР об отсутствии таких поставок, как и такого рода планов.