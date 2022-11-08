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Чепа: Зеленский намеренно выдвигает РФ невыполнимые условия для переговоров

Мир

Россия изначально говорила о своей готовности к переговорам с Украиной. Киев либо не соблюдал, либо менял ранее достигнутые договорённости, тем самым заводя в тупик переговорный процесс. Об этом заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя Pravda.Ru условия президента Владимира Зеленского.

Чепа: Зеленский намеренно выдвигает РФ невыполнимые условия для переговоров

Депутат отметил, что лидер Незалежной не определяет позицию по поводу урегулирования кризиса. Однако коллективный Запад во главе с Вашингтоном начал говорить о необходимости проведения переговоров, поэтому Киев вынужден отреагировать на это, объяснил Чепа.

"Украина выдвигает заведомо невыполнимые условия переговоров, чтобы потом иметь возможность обвинить Россию в том, что мы не соглашаемся на необходимые условия", — указал собеседник Pravda.Ru.

Ранее президент Зеленский выставил условия для начала переговоров с Москвой, среди которых восстановление территориальной целостности и возмещение всех убытков.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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