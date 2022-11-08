Чепа: Зеленский намеренно выдвигает РФ невыполнимые условия для переговоров

Россия изначально говорила о своей готовности к переговорам с Украиной. Киев либо не соблюдал, либо менял ранее достигнутые договорённости, тем самым заводя в тупик переговорный процесс. Об этом заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя Pravda.Ru условия президента Владимира Зеленского.

Депутат отметил, что лидер Незалежной не определяет позицию по поводу урегулирования кризиса. Однако коллективный Запад во главе с Вашингтоном начал говорить о необходимости проведения переговоров, поэтому Киев вынужден отреагировать на это, объяснил Чепа.

"Украина выдвигает заведомо невыполнимые условия переговоров, чтобы потом иметь возможность обвинить Россию в том, что мы не соглашаемся на необходимые условия", — указал собеседник Pravda.Ru.

Ранее президент Зеленский выставил условия для начала переговоров с Москвой, среди которых восстановление территориальной целостности и возмещение всех убытков.