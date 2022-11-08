Марков о мирных переговорах: Зеленский выполнил приказ США в хамской манере

Политолог Сергей Марков рассказал, с каким хамством Владимир Зеленский выполнил приказ США о согласии на переговоры с Москвой.

Марков уверен, что Вашингтон приказал Зеленскому заявить, что Киев готов к переговорам с Москвой.

Он отметил, что в таком заявлении президента Украины США нуждаются, чтобы лучше выглядеть на Большой Двадцатке, где многие государства надеются на окончание военного конфликта на Украине.

"Зеленский выполнил приказ Вашингтона в присущей ему хамской манере. И назвал условием переговоров капитуляцию России", — написал политолог в своём микроблоге.

Марков считает, что переговоры невозможны, так как Киев настаивает на выдаче военных преступников и выплате репараций.

"Только в….* или капитуляция", — выразил своё мнение политический деятель.

Ранее Сергей Марков выразил опасения по поводу того, что Владимира Путина могут убить или оскорбить на саммите G20.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.