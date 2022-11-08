Политолог Сергей Марков рассказал, с каким хамством Владимир Зеленский выполнил приказ США о согласии на переговоры с Москвой.
Марков уверен, что Вашингтон приказал Зеленскому заявить, что Киев готов к переговорам с Москвой.
Он отметил, что в таком заявлении президента Украины США нуждаются, чтобы лучше выглядеть на Большой Двадцатке, где многие государства надеются на окончание военного конфликта на Украине.
"Зеленский выполнил приказ Вашингтона в присущей ему хамской манере. И назвал условием переговоров капитуляцию России", — написал политолог в своём микроблоге.
Марков считает, что переговоры невозможны, так как Киев настаивает на выдаче военных преступников и выплате репараций.
"Только в….* или капитуляция", — выразил своё мнение политический деятель.
Ранее Сергей Марков выразил опасения по поводу того, что Владимира Путина могут убить или оскорбить на саммите G20.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.