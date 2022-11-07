Генсек ООН Гутерреш: человечество мчится в "климатический ад"

Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об опасности климатических изменений. По словам политика, совместно решать экологические проблемы мира в первую очередь должны Вашингтон и Пекин.

"Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на "газе", — подчеркнул глава организации в ходе конференции COP27 в Египте.

Как заявил Гутерреш, температура воздуха в мира растёт. Из-за этого человечество скоро окажется в "климатическом хаосе", который никто не сможет исправить, добавил политик.

Ранее работник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов сообщил, что зима в РФ может стать аномально тёплой или холодной.