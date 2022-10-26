Климатологи обещают россиянам аномальную зиму

Предстоящая зима в России может стать как аномально тёплой, так и холодной, пояснил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

По словам специалиста, всему виной серьёзное изменение климата, которое не позволяет с точностью спрогнозировать той или иной фронт с приходом холодов.

"Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом", — цитирует климатолога М24.