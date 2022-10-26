Предстоящая зима в России может стать как аномально тёплой, так и холодной, пояснил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.
По словам специалиста, всему виной серьёзное изменение климата, которое не позволяет с точностью спрогнозировать той или иной фронт с приходом холодов.
"Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом", — цитирует климатолога М24.
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