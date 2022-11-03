Грета Тунберг выступила против "угнетения бедных стран"

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг в ходе презентации своей новой книги в Лондоне подвергла критике существующий мировой порядок, заявив, что его диктуют богатые западные страны, насаждая "колониализм, империализм, угнетение и геноцид". О выступлении Тунберг рассказало издание Telegraph.

Экоактивистка считает, что "нормальную" мировую систему пора менять, потому что на самом деле она таковой не является.

"То, что мы называем нормальным, — это экстремальная система, построенная на эксплуатации людей и планеты", — сказала Тунберг.

19-летняя шведка считает, что в основе существующего миропорядка до сих пор лежит система, "определяемая колониализмом, империализмом, угнетением и геноцидом со стороны так называемого глобального Севера", при которой мировые богатства накапливаются только у западных стран.

Тунберг заявила, что отныне, помимо борьбы с изменениями климата, намерена бороться с "деспотичной" капиталистической системой Запада.