Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг в ходе презентации своей новой книги в Лондоне подвергла критике существующий мировой порядок, заявив, что его диктуют богатые западные страны, насаждая "колониализм, империализм, угнетение и геноцид". О выступлении Тунберг рассказало издание Telegraph.
Экоактивистка считает, что "нормальную" мировую систему пора менять, потому что на самом деле она таковой не является.
"То, что мы называем нормальным, — это экстремальная система, построенная на эксплуатации людей и планеты", — сказала Тунберг.
19-летняя шведка считает, что в основе существующего миропорядка до сих пор лежит система, "определяемая колониализмом, империализмом, угнетением и геноцидом со стороны так называемого глобального Севера", при которой мировые богатства накапливаются только у западных стран.
Тунберг заявила, что отныне, помимо борьбы с изменениями климата, намерена бороться с "деспотичной" капиталистической системой Запада.
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