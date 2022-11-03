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Грета Тунберг выступила против "угнетения бедных стран"

Мир

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг в ходе презентации своей новой книги в Лондоне подвергла критике существующий мировой порядок, заявив, что его диктуют богатые западные страны, насаждая "колониализм, империализм, угнетение и геноцид". О выступлении Тунберг рассказало издание Telegraph.

Грета Тунберг выступила против "угнетения бедных стран"

Экоактивистка считает, что "нормальную" мировую систему пора менять, потому что на самом деле она таковой не является.

"То, что мы называем нормальным, — это экстремальная система, построенная на эксплуатации людей и планеты", — сказала Тунберг.

19-летняя шведка считает, что в основе существующего миропорядка до сих пор лежит система, "определяемая колониализмом, империализмом, угнетением и геноцидом со стороны так называемого глобального Севера", при которой мировые богатства накапливаются только у западных стран.

Тунберг заявила, что отныне, помимо борьбы с изменениями климата, намерена бороться с "деспотичной" капиталистической системой Запада.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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