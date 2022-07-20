Политический советник Сергей Маркелов связал заявления экоактивистки Греты Тунберг, которая выступает против вступления Швеции в военный блок НАТО, со страхом Запада установить в странах полностью авторитарный режим.
По словам эксперта, на Западе стараются демонстрировать разные мнения. Граждане и лидеры государств нуждалась в появлении альтернативной позиции по расширению альянса, подчеркнул Маркелов. По его мнению, таким образом чиновники имитируют демократические процессы.
"Думаю, тренд подхватят, вслед за Тунберг такие заявления будут звучать всё чаще", — заключил специалист, слова которого приводит ФАН.
Ранее защитница природы осудила включение Швеции в состав блока. Журналисты издания ВЗГЛЯД заявили, что Тунберг превращается в антинатовскую активистку.
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