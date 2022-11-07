Шансов на то, что Украина станет членом НАТО до окончания конфликта с Россией, практически нет. Об этом заявили эксперты издания LRT.
По мнению директора Центра безопасности и стратегии Латвийской национальной академии обороны Томса Ростокса, Незалежная может войти в состав альянса только в том случае, если Москва нанесёт ядерный удар.
Эксперт Эстонского международного центра обороны и безопасности Иван Улис Кентрос Клиш убеждён, что членство Украины в НАТО будет гарантировано, если на восточных границах альянса начнётся полномасштабная война.
"НАТО выстраивает свою поддержку Киеву таким образом, чтобы она не привела к прямому конфликту с Россией", — отметил аналитик.
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