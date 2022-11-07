В Aktualne.cz привели доказательства крупной помощи Украине со стороны Чехии

Основной поток финансовой и военной помощи на Украину поступает со стороны США и Великобритании. Однако Чехия также вносит существенный вклад в поддержку Киева. Об этом заявили в издании Aktualne.cz.

Специалисты Кильского института мировой экономики составили рейтинг стран, которые приняли наибольшее число украинских беженцев с начала спецоперации. На первом месте оказалась Польша. В страну прибыло более миллиона человек. На втором — Германия и 915 тысяч украинцев. На третьем месте находится Чехия, которая приняла более 400 тысяч переселенцев.

Однако по количеству принятых беженцев к общей численности населения Чехия расположена на первом месте, отметили аналитики.

Лидером по военной помощи является Вашингтон, который направил в Киев 25 миллиардов долларов. Великобритания отправила четыре миллиарда евро и заняла второе место в рейтинге. Чехия предоставила Украине 340 миллионов евро. Однако, если сравнить сколько процентов составила военная помощь от общего объёма поставок оружия и боеприпасов, то Прага располагается на втором месте.