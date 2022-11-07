Захарова: вступление Украины в ЕС может занять столько же, сколько его развал

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание еврокомиссара Оливера Вархели о сроках вступления Украины в Европейский союз.

Она напомнила: Еврокомиссия считает, что Киеву понадобится больше двух лет для подготовки к членству в организации.

"Видимо, столько же, сколько займёт развал Евросоюза", — отметила Захарова.

Ранее Вархели заявил, что Украине нужно организовать "масштабные подготовительные мероприятия" перед вхождением в ЕС. Он подчеркнул: киевский режим не сможет быстро провести необходимые реформы на территории страны. Еврокомиссар не уточнил, какие именно изменения должны произойти на Украине.

При этом украинский вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Киев рассчитывает стать полноправным членом Евросоюза к концу 2024 года. По её словам, Украина "необычный кандидат" в ЕС, поэтому ей требуется время на подготовку.