Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание еврокомиссара Оливера Вархели о сроках вступления Украины в Европейский союз.
Она напомнила: Еврокомиссия считает, что Киеву понадобится больше двух лет для подготовки к членству в организации.
"Видимо, столько же, сколько займёт развал Евросоюза", — отметила Захарова.
Ранее Вархели заявил, что Украине нужно организовать "масштабные подготовительные мероприятия" перед вхождением в ЕС. Он подчеркнул: киевский режим не сможет быстро провести необходимые реформы на территории страны. Еврокомиссар не уточнил, какие именно изменения должны произойти на Украине.
При этом украинский вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Киев рассчитывает стать полноправным членом Евросоюза к концу 2024 года. По её словам, Украина "необычный кандидат" в ЕС, поэтому ей требуется время на подготовку.
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