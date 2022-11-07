Стефанишина: Украина вступит в ЕС к 2024 году

Киев определил новые сроки и "полон решимости" вступить в Евросоюз, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

Политик отметила, что украинская сторона рассчитывает стать полноправным членом ЕС через год-полтора.

"Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года", — заявила Стефанишина в разговоре с немецкими СМИ.

Она подчеркнула, что "решимость" Киева понятна, но у некоторых членов ЕС на вступление в союз Украины иное мнение. Стефанишина уточнила, что Незалежная — "необычный кандидат" и стране необходимо время.