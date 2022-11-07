Киев определил новые сроки и "полон решимости" вступить в Евросоюз, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
Политик отметила, что украинская сторона рассчитывает стать полноправным членом ЕС через год-полтора.
"Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года", — заявила Стефанишина в разговоре с немецкими СМИ.
Она подчеркнула, что "решимость" Киева понятна, но у некоторых членов ЕС на вступление в союз Украины иное мнение. Стефанишина уточнила, что Незалежная — "необычный кандидат" и стране необходимо время.
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