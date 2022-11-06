Бургомистр Берлина: ФРГ ожидает поток бегущих от темноты и холода украинцев

Из-за ударов России по стратегической инфраструктуре Незалежной, Германию ждёт наплыв украинских беженцев, завил бургомистр Берлина Франциск Гиффей.

По мнению немецкого политика, люди вынуждены будут уехать из-за холода и блэкаута.

"Если у людей там не будет электричества, воды и отопления зимой, они отправятся в путь", — приводит слова Гиффея "ПолитРоссия".

Бургомистр подчеркнул, что текущая ситуация сопоставима с миграционным кризисом 2015 года. Готова ли Германия принять всех беженцев, Гиффей не уточнил.