РБК: "Красный конгресс" после выборов в США повлияет на фокус законодательства

Согласно материалам New York Times, накануне промежуточных выборов в Конгресс республиканскую партию поддерживают 49 процентов граждан США, в то время как на стороне демократов — 45 процентов.

Журналисты CNN пророчат партиям нешуточную борьбу за власть. Демократы теряют влияние, что объяснимо текущей экономической ситуацией в стране. Инфляция в США достигла максимального уровня в 8,2 процента на энергоносители и 11,2 процента на продукты питания. В результате новых выборов демократы могут потерять большинство как в палате представителей, так и в сенате, пишет РБК.

В случае победы партии республиканцев, лидер Белого дома Джо Байден может забыть о своей законодательной повестке. Однако "красный конгресс" не сможет задать политический тон из-за наличия у американского президента права вето.

"С одной стороны, возможность вето будет гарантировать, что наиболее консервативные инициативы республиканцев не будут реализованы, с другой — фокус работы конгресса сместится на экономические вопросы, проблемы миграции, преступности и религиозные темы", — прогнозирует источник.