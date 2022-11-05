Соцопросы пророчат республиканцам полный контроль над Конгрессом США

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября проходят опросы населения. Их результаты вырисовывают картину превосходства Республиканской партии над демократической во главе с её лидером Джо Байденом, пишет НТВ.

О возможном провале демократов высказываются и американские политологи. Так, профессор политологии Нью-Йоркского университета Майкл Ректенвальд считает, что на выборах победят республиканцы, поскольку политика Байдена привела к упадку экономики страны, росту инфляции и обострению миграционного кризиса на границе США.

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Робби Уэлс заявил, что лидер США не может решать сложные вопросы, поскольку не способен элементарно удержаться на сцене. (Ранее Байден во время выступления в Филадельфии чуть не упал с трибуны.)

По словам Ректенвальда, несмотря на результаты соцопросов, пророчащих победу республиканцам, их триумф не так однозначен.

"Я бы не хотел слишком сильно полагаться на результаты опросов, так как у нас есть пример предыдущих выборов, когда предсказывали один исход, а на деле все вышло иначе", — согласился с ним Уэлс.

Даже в случае победы демократов у хозяина Белого дома могут начаться проблемы и над ним нависнет угроза импичмента, считают авторы публикации. Например, из-за бизнеса сына президента Хантера Байдена на Украине. А многие республиканцы скептически относятся к военной помощи Украине.

По мнению Рекнавальда, новые республиканцы опасаются угрозы ядерной войны, поэтому выступают за урегулирование конфликта с РФ.

Ко всему этому, Дональд Трамп на митинге в Айове заявил, что следующая борьба за Белый дом не пройдёт без его участия. Пока он не объявил о выдвижении, поскольку ждёт результатов голосования 8 ноября, резюмирует НТВ.